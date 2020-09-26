Son dakika haberleri: Adana'da 1'i çocuk 3 kişi 4 ruhsatsız silahla yakalandı - Son Dakika

Adana'da 1'i çocuk 3 kişi 4 ruhsatsız silahla yakalandı

Zanlılar, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da polisi görünce kaçan 1'i çocuk 3 şüphelinin üzerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde ara sokaklarda devriye görevi ifa ederken polisleri gören 3 şüpheli kaçmaya başladı. Ekip, kısa süren kovalamacanın ardından zanlıları yakaladı. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde isimlerinin Umutcan G.ve Mustafa Raşit T. olduğu öğrenilen zanlıların üst aramasında 4 tabanca ele geçirildi.

Polis, tabancaların ruhsatsız olduğunu tespit etti. Silahların kendilerine ait olmadığını öne süren zanlılar, ruhsatsız silah bulundurmaktan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.