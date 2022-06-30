Son dakika haberleri: Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiği yüzde 80 rahatlatacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiği yüzde 80 rahatlatacak

30.06.2022 10:43
Son dakika haberleri: Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiği yüzde 80 rahatlatacak

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da yapımı yüzde 56 oranında tamamlanan, 6 şerit ve raylı sistem ile Türkiye'nin en büyük 4'üncü büyük köprüsü olma özelliğini taşıyan ve Seyhan Nehri üzerinde yükselen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, hizmete açıldığında kuzey Adana trafiğini yüzde 80 oranında rahatlatacağı belirtildi.

ADANA'da yapımı yüzde 56 oranında tamamlanan, 6 şerit ve raylı sistem ile Türkiye'nin en büyük 4'üncü büyük köprüsü olma özelliğini taşıyan ve Seyhan Nehri üzerinde yükselen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, hizmete açıldığında kuzey Adana trafiğini yüzde 80 oranında rahatlatacağı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olma özelliği taşıyacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli, 2016 yılında Hüseyin Sözlü başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi tarafından atıldı. 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olarak tasarlanan ve ortasında raylı sistem projelendirilen köprünün 2019'a kadar 3'te 1'i tamamlandı. Zeydan Karalar'ın 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinin ardından maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek projeye ara verildi. Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2020 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. Toplamda 1 milyar 350 milyon TL yatırımla inşaatı devam eden 1669 metre uzunluğunda, 23 açıklıklı köprüdeki çalışmalar, yüzde 56 oranında tamamlandı. Köprünün, 2023 yılının ilk yarısında hizmete açılacağı belirtildi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çukurova ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayacak köprünün yeni stadyum, Şehir Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Adana- Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayarak konfor ve tasarruf getireceğini kaydetti. Karslıoğlu, "Köprünün tamamlanmasıyla trafikte yüzde 50 oranında rahatlama gelecek. Büyükşehir Belediyesi'nin bağlantı yollarını da tamamlamasıyla bu oran yüzde 80'e kadar çıkar. 6 şeritli bu devasa yatırım başta Adana ve Mersin olmak üzere Hatay ve Osmaniye ekonomisine de ilk günden bu yana katkı sağlıyor. Bu tür projeleri tek bir firma üzerinden lanse etmek çok yanlış olur. Bu paranın, bu bölgede aşama aşama harcanması demek, sektörden geçinen binlerce insanımızın evine ekmek götürmesi demektir" dedi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiği yüzde 80 rahatlatacak - Son Dakika
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