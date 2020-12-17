Son dakika haberleri: Adana'da 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle davada mütaala açıklandı - Son Dakika

Adana'da 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İ.D, tutuklu bulunduğu cezaeviyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı kurulamadığı için katılamadı. Öldürülen İsa Arıç'ın dini nikahlı eşi olan sanık Z.K. ve avukatlar ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık İ.D'nin "Tasarlayarak öldürme" suçundan 20 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlalden" de 3 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, diğer sanık Z.K'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık İ.D'nin avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 29 Nisan 2017'de bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahla yaşadığı eşi Z.K. (16) ve ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D. tutuklanmış, Z.K. mahkeme aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.