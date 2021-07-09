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Son dakika haberleri! ADANA'DA 2 ÇOCUK ANNESİNİN ÇIĞLIĞI ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM - Son Dakika

Son dakika haberleri! ADANA'DA 2 ÇOCUK ANNESİNİN ÇIĞLIĞI ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM

09.07.2021 10:38

Bir son dakika haberine göre ADANA'da 2 çocuk annesi A.M. (25), boşanma aşamasındayken birlikte olmaya başladığı M.Ç.?yi (28) kıskaçlık yüzünden terk edince hayatı kabusa döndü.

ADANA'da 2 çocuk annesi A.M. (25), boşanma aşamasındayken birlikte olmaya başladığı M.Ç.?yi (28) kıskaçlık yüzünden terk edince hayatı kabusa döndü. M.Ç.?nin gönderdiği özel fotoğrafları yüzünden ailesiyle sorun yaşayan A.M., uzaklaştırma kararı verilen eski sevgilisinin kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi. Üç kez şikayetçi olduğu M.Ç.'nin tehdit ve şantajlarına devam ettiğini belirten A.M., " Türkiye'de yeni bir kadın cinayetinin kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

Kozmetik fabrikasında işçi olarak çalışan A.M., 6 yıl önce evlendiği uzaktan akrabası M.N. (27) ile 'şiddet' gerekçesiyle 2019'da boşanma kararı aldı. İki yıl süren boşanma davası sırasında A.M., kozmetik fabrikasında paketleme işçisi olarak çalışan M.Ç. ile birlikte olmaya başladı. Sekiz ay süren ilişki M.Ç.?nin kıskançlık krizleri yüzünden sona erdi. Ancak M.Ç., A.M.'nin peşini bırakmadı. M.Ç., A.M.'yi, fotoğraflarını akrabalarına ve arkadaşlarına göndermekle tehdit etti. Tehditlerden bıkan A.M., M.Ç. hakkında şikayet dilekçesi verdi. Cumhuriyet Savcılığı, M.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Bu kez M.Ç., A.M.'ye bıçaklı fotoğraflar gönderip barışmak için korkutmaya çalıştı. Olumsuz yanıt alan M.Ç., A.M.'nin özel fotoğraflarını eski eşi ve ailesine gönderdi.

'FOTOĞRAFLARI FLAŞ DİSKE KAYDEDİP TOPRAĞA GÖMMÜŞ'

Fotoğraflar yüzünden babasının rahatsızlandığını söyleyen A.M., eski sevgilisinin farklı telefon numaralarından kendisine sürekli tehdit mesajları göndermeye devam ettiğini belirterek yardım istedi. M.Ç. hakkında 3 kez şikayet dilekçesi verdiğini anlatan A.M., 'Benim başka fotoğraflarım da olduğunu iddia ediyor. Fotoğrafların içeriğini bilmiyorum, fotoğrafları 3 ayrı flaş diske kaydedip toprağa gömdüğünü ileri sürüyor. Şikayet edersem onları çıkartıp, aileme göndereceğini söylüyor. Sürekli farklı telefonlarla mesaj gönderiyor' dedi.

'ZORLA BİRLİKTELİK TEKLİF EDİP 3 BİN TL PARA İSTEDİ'

M.Ç.?nin sürekli birlikte olmak için mesaj gönderdiğini, kimi zaman da para istediğini ileri süren A.M., "Birlikte olmak istiyor. En son 3 bin TL istedi. Buluşmak istiyor, gelemeyeceğimi söyleyince beni komşularıma rezil etmekle tehdit ediyor. İş arkadaşlarımla da tehdit edip fotoğraflarımı, konuşmalarımı atacağını söylüyor. Şu an bu adam beni zor durumda bırakmak için tanıdığım herkesle iletişime geçiyor. Korkuyorum. Aileme yaklaşmasını istemiyorum. Türkiye'deki kadın cinayetlerinin bir yenisi olmak istemiyorum, öldürülmekten korkuyorum. Beni bu adamdan kurtarın? diye konuştu.

SOSYAL MEDYAYA 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYEREK VİDEO ATTI

Öte yandan sosyal medya hesabından video yayınlayarak yardım isteyen A.M., çektiği videoda şunları söyledi:

"Öldürülmekle tehdit ediliyorum. Ben ölmek istemiyorum. Benim ailemi öldürüp zarar vermekle tehdit ediyor. Bu adam elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor. Şikayetçi olduğumu öğrenmiş. Telefonla beni arayıp 'şikayetini geri çekmezsen bir daha işe gidemezsin' diyor. Beni iş yerimdeki çalışanlara rezil etmekle tehdit ediyor. Bana birliktelik teklif ediyor. Korkudan işe gidemiyorum. Bana yardım edin. Benim bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var. Tehditlere artık dayanamıyorum."

Son dakika haberleri! ADANA'DA 2 ÇOCUK ANNESİNİN ÇIĞLIĞI ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM
Son dakika haberleri! ADANA'DA 2 ÇOCUK ANNESİNİN ÇIĞLIĞI ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM
Son dakika haberleri! ADANA'DA 2 ÇOCUK ANNESİNİN ÇIĞLIĞI ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM
Son dakika haberleri! ADANA'DA 2 ÇOCUK ANNESİNİN ÇIĞLIĞI ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM

Cep Telefonu, Türk Lirası, Türkiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ADANA'DA 2 ÇOCUK ANNESİNİN ÇIĞLIĞI ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM - Son Dakika


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