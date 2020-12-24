Son dakika haberleri! Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç öldü - Son Dakika

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde 22 Aralık 'ta F.C. tarafından tabancayla başından vurulan Doğan Uğuroğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Şüpheli F.C, olayın ardından otomobille kaçmıştı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Doğan Uğuroğlu (19), kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana 'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

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