Son dakika haberleri! Adana'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü (2) - Son Dakika

KOZAN'DA 1 DEKAR ORMANLIK ALAN YANDI

Adana'nın merkez Sarıçam, Aladağ ve Pozantı ilçelerinin ardından Kozan ilçesinde de öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kuytucak Mahallesi Türkmengediği mevkisindeki yangına; Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 6 ilk müdahale aracı ile 72 kişilik personel müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 1 dekarlık alan yandı.