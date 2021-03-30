Son dakika haberleri: Adana'da 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da, ruhsatsız 3 av tüfeği ve 1 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan aranan Y.K'nin, Ceyhan ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde bir çiftlikte saklandığı bilgisini aldı.

Ekipler, çiftliğe düzenlediği operasyonda, Y.K'yi yakaladı, adreste 1 kilogram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 42 kartuş ele geçirdi.

Y.K'nin esrarı aldığını belirttiği adrese yapılan baskında da ruhsatsız av tüfeği, 12 kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 2 tabanca mermisi ve 16 kartuş bulundu, zanlı M.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.