Son dakika haberleri... Adana'da 4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıya 5 tutuklama - Son Dakika

ADANA'da 14 yaşındaki çocuğun işlediği cinayetin ardından düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı 2 ayrı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Silahlı saldırı olayları, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi ile Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Nisan günü, 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından öldürülen Fatih Turhaneri'nin ailesi, cinayetten 30 yıldır husumetli oldukları Zümrütyaprak ailesini sorumlu tuttu.

İddiaya göre Zümrütyaprak ailesi fertleri, 10 Ekim günü, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir restorandan çıkan Volkan Turhaneri ve Baran Turhaneri'ne otomobil ile silahlı saldırı düzenledi. Olayda saldırıya uğrayan ikili ile olayla bağlantısı olmayan müzisyen Osman Simhak, yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların Abdulsamet Bozkurt, Umut Aşkın ve Kerem Uzun , azmettirecinin de Durmuş Zümrütyaprak olduğunu belirledi. 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı..13 Ekim günü de Baran Turhaneri'nin ağabeyi İhsan Can Turhaneri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi önünde bekleyen Günay Can Genç 'i, Zümrütyaprak ailesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tabancayla bacaklarından vurup, yaraladı. İhsan Can Turhaneri, olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet Bozkurt, Umut Aşkın, Kerem Uzun, Durmuş Zümrütyaprak ve İhsan Can Turhaneri, tutuklandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.