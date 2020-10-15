Son dakika haberleri... Adana'da 4 kişinin yaralandığı 2 silahlı saldırıya 5 tutuklama - Son Dakika

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet Bozkurt, Umut Aşkın, Kerem Uzun, Durmuş Zümrütyaprak ve İhsan Can Turhaneri, tutuklandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırı olayları, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi ile Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Nisan günü, 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından öldürülen Fatih Turhaneri'nin ailesi, cinayetten 30 yıldır husumetli oldukları Zümrütyaprak ailesini sorumlu tuttu.

ADANA'da 14 yaşındaki çocuğun işlediği cinayetin ardından düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı 2 ayrı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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