Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli kadın, diğer zanlıya binanın kapısını açarken görülüyor. Görüntülerin devamında şüpheli kadının merdivenden inerken bir çift ayakkabıyı tişörtünün altına gizlemeye çalışması yer alıyor. Daha sonra iki şüphelinin başka bir binadan ellerinde poşetlerle ayrılması görüntüye yansıyor.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Apartmanlardan ayakkabı çalan iki kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

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