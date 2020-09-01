Son dakika haberleri! Adana'da arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

İddiaya göre, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalışan H.S. (15) iş yerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok