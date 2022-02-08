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Son dakika haberleri: Adana'da avda yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da avda yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen kişi öldü

08.02.2022 09:20
Son dakika haberleri: Adana'da avda yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Adana'da arkadaşlarıyla çıktığı avda kendisini yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Adana'da arkadaşlarıyla çıktığı avda kendisini yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aladağ ilçesi Tereli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla ormanlık alanda ava çıkan Orhan Karataş (48), burada av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Karataş'ın öldüğünü tespit etti.

İncelemelerin ardından Karataş'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası olduğu belirtilen Karataş'ın bir madencilik firmasında güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Orhan Karataş, Karataş, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da avda yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen kişi öldü - Son Dakika


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