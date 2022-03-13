Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

13.03.2022 10:14
Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi otomobilinde silahla öldürüp kızını yaraladıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi otomobilinde silahla öldürüp kızını yaraladıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Toros Mahallesi'nde 6 Şubat'ta Kaya Erkara'nın (37) otomobilinde silahla öldürüldüğü, kızı B. Erkara'nın (6) yaralandığı saldırıyla ilgili Mersin'de yakalanan Hikmet D. ve Hilmi G'nin Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda 6 Şubat'ta kızı B. Erkara'nın da bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya Erkara, konutlarının olduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmiş, kızı kolundan yaralanmıştı. Saldırının firari zanlıları Hikmet D, Hilmi G. ve Mustafa O'nun Mersin'in Mezitli ilçesindeki apartmanda saklandıkları tespit edilmişti. 7 Mart'ta özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Hikmet D. ve Hilmi G. yakalanmış, ateşle karşılık veren Mustafa O'nun başına ateş açarak intihar ettiği belirlenmişti. Evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı Adana'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Toros Dağları, Çukurova, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:33:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da babanın öldüğü, kızının yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement