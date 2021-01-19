Son dakika haberleri... Adana'da babası darp edilerek kaçırılan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Adana'da babası şüphelilerce darp edildikten sonra kaçırılan 15 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'ndeki tarlada domuz avlayan Sezgin T. ve 15 yaşındaki oğlu P.T. tanımadıkları 6 kişi ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında yanlarında pompalı tüfek bulunan 6 şüpheli, demir çubuklarla Sezgin T'yi darp edip, oğlunu ve 01 AEM 397 plakalı kamyonetini alarak kaçtı.

Mahalleye giderek çevredekilerden yardım isteyen Sezgin T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, markasını ve plakasını tespit ettikleri aracı bulmak için ara sokaklarda yaptıkları araştırmada, kaçırılan P.T. ile kamyoneti terk edilmiş halde buldu.

Çevrede arama yapan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen pompalı tüfek ise yerde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Sezgin T, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Domuz avlıyorduk. Ekinlerin olduğu tarlada gezinirken 6 kişi yanımıza geldi. 'Sizin ne işiniz var burada' dediler. Biz de domuz avladığımızı söyledik. Yanımıza yaklaştılar, değnekle dövmeye başladılar. Ellerine, ayaklarına kapandım. Ben balık da satıyorum. Mahalledeki müşterilerime giderek onlardan yardım istedim." dedi.