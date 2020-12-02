Son dakika haberleri... Adana'da babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı

02.12.2020 23:35
Son dakika haberleri... Adana'da babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberi: Adana'da babası tarafından av tüfeğiyle ateş edilen kişi ağır yaralandı.

Adana'da babası tarafından av tüfeğiyle ateş edilen kişi ağır yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde eşinden ayrı yaşayan Murat B, eşi ve oğlu İmam B'nin kaldığı evin önüne geldi.

Evin bahçesinde babası ile tartışan İmam B, apartmanın ikinci katındaki evine çıktı. Evin penceresine çıkan oğlu ile tartışmaya devam eden Murat B, aşağıdan ikinci kattaki evin penceresine av tüfeğiyle ateş etti.

Başından ağır yaralanan İmam B, çevredekiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 5 boş kartuş bulundu.

Polis, olaydan sonra yanındaki kardeşiyle araçla kaçan baba Murat B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarıçam, Suluca, Adana, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de korona aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir ABD'li yetkili itiraf etti! Fahrizade suikastının ardında İsrail var Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: İnsanlık doğaya savaş açtı, bu intihardır Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı
Başakşehirli İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 4. Türk futbolcu oldu Başakşehirli İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 4. Türk futbolcu oldu         
23:22
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri         
22:54
Son Dakika: Başakşehir, Leipzig'e Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 mağlup oldu Son Dakika: Başakşehir, Leipzig'e Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 mağlup oldu         
22:46
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına  Boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj atmış         
21:56
Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim         
21:39
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi         
20:11
ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor         
19:25
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 23:44:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Adana'da babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei