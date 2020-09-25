Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutarken nehre düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Nehri'nde balık tutmak isteyen Adnan Ş. (67) dengesini kaybederek nehre düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, Adnan Ş'yi nehirden çıkardı.
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Adnan Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Adana'da balık tutarken nehre düşen kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika