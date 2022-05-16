Son dakika haberleri... Adana'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adana'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

16.05.2022 20:03
Son dakika haberleri... Adana'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde 10 katlı bir apartmanın bodrum katından duman çıktığını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın bodrumda hasara yol açtı.

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Çukurova, İtfaiye, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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