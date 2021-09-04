Üye Girişi
Son dakika haberleri... Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

04.09.2021 10:03
Son dakika haberleri... Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Demetevler Mahallesi'nde 2 Eylül'de Selim A'nın (23) sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kavgaya karıştıkları gerekçesiyle maktulün kardeşi C.A. (17) ile karşı taraftan Ramazan Y. (25) ve Cumali Y. (32) gözaltına alındı.

Maktul Selim A. ile zanlılardan Cumali Y'nin aynı oto yıkamacıda çalıştıkları, olay günü aralarındaki alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları ve ardından kavganın çıktığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ramazan ve ağabeyi Cumali Y. tutuklandı, C.A. ise serbest bırakıldı.

Olay

Cumali ve Ramazan Y. kardeşler ile Selim ve C.A. kardeşler arasında 2 Eylül'de sokakta tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Selim A. ile karşı taraftan Ramazan ve ağabeyi Cumali Y. bıçakla yaralanmıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Selim A, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Seyhan, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kabil'de Afgan kadınlar sokaklara çıktı! Taliban üyelerinin karşısında daha fazla hak için eylem yaptılar 09:55 Kabil'de Afgan kadınlar sokaklara çıktı! Taliban üyelerinin karşısında daha fazla hak için eylem yaptılar Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı 09:50 Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı İki erkeği aynı anda idare etmek isteyen eski Türkiye Güzeli fena patladı! Tara De Vries, art arda terk edildi 09:15 İki erkeği aynı anda idare etmek isteyen eski Türkiye Güzeli fena patladı! Tara De Vries, art arda terk edildi
Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi 08:54 Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı 22:52 Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor 19:03 Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş 17:52 Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti

Son Dakika Haberleri
10:08 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır
09:54 Kabil'de Afgan kadınlar sokaklara çıktı! Taliban üyelerinin karşısında daha fazla hak için eylem yaptılar
09:54 Mehmet Erdem ile Vildan Atasever 9 Eylül'de evleniyor
09:49 Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı
09:14 İki erkeği aynı anda idare etmek isteyen eski Türkiye Güzeli fena patladı! Tara De Vries, art arda terk edildi
08:57 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi
08:54 Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte bir minibüse çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi
08:51 Cinnet geçiren şahıs, aileyi parçaladı! Babasını dövüp, kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
08:42 Son dakika: İstanbul'da plastik fabrikasında yangın! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
08:40 Denizde bulunan kimliği belirsiz cansız beden, ekipleri harekete geçirdi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Mehmet Erdem ile Vildan Atasever 9 Eylül'de evleniyor Mehmet Erdem ile Vildan Atasever 9 Eylül'de evleniyor         
09:54
Karısına Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj atıp intihar etti         
09:30
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı         
08:59
Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü         
23:21
Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu         
19:54
Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi         
18:12
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 10:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement