Son dakika haberleri... Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Demetevler Mahallesi'nde 2 Eylül'de Selim A'nın (23) sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kavgaya karıştıkları gerekçesiyle maktulün kardeşi C.A. (17) ile karşı taraftan Ramazan Y. (25) ve Cumali Y. (32) gözaltına alındı.

Maktul Selim A. ile zanlılardan Cumali Y'nin aynı oto yıkamacıda çalıştıkları, olay günü aralarındaki alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları ve ardından kavganın çıktığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ramazan ve ağabeyi Cumali Y. tutuklandı, C.A. ise serbest bırakıldı.

Olay

Cumali ve Ramazan Y. kardeşler ile Selim ve C.A. kardeşler arasında 2 Eylül'de sokakta tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Selim A. ile karşı taraftan Ramazan ve ağabeyi Cumali Y. bıçakla yaralanmıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Selim A, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.