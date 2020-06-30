Son dakika haberleri: Adana'da "çay bayat" kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da "çay bayat" kavgası: 1 yaralı

Son dakika güncel haberine göre Adana'da bir kafede çayın bayat olduğu gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da bir kafede çayın bayat olduğu gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak

Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Menderes Adası piknik alanı içerisindeki bir kafeye, müşteri olarak gelen kişilerle iş yeri sahibinin kardeşi Şakir Y. (33) arasında çayın bayat olduğu gerekçesiyle tartışma başladı.

Tartışma sırasında bir şüpheli tabancayla kendilerine servis yapan Şakir Y'ye 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Şakir Y, yakınları tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentteki bir okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenilen ve ağabeyine yardım etmek amacıyla kafede bulunduğu belirtilen Şakir Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin eşkal bilgilerini tespit etti.

Zanlılardan biri otomobilin altına gizlenirken yakalandı

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin olayda kullandığı hafif ticari aracın plakasını ve modelini belirleyen ekipler, ara arterlerde ve ara sokaklarda devriye görevi başlattı.

Ekiplerin görevi sırasında şüphelilerin aracını olay yerine yakın yerde gören ekipler, "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelileri Turgut Özal Bulvarı'ndan ve Şehitler Bulvarı istikametine kaçtığının belirtilmesi üzerine ekipler, bu bölgede önlemleri yoğunlaştırdı.

Toros Mahallesi ara sokaklarında araştırmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin kullandığı 33 CTM 69 plakalı hafif ticari aracı terk edilmiş halde buldu.

Çevrede araştırmalarını sürdüren ekipler, olayda silahı kullandığı belirlenen Ö.Ş'yi bir apartmanın otoparkındaki aracın altında gizlenmiş halde görünce havaya ateş açtı. Polisten kaçamayan şüpheli Ö.Y, gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, bir şüpheliyide aynı mahalledeki bir parkta oturduğu sırada gözaltına aldı.

Devlet Hastanesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 06:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da 'çay bayat' kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

07:23 Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:41 Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 16:22 Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak 15:34 Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 14:05 Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 10:41 Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
07:23
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 07:30:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Adana'da "çay bayat" kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]