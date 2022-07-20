Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangının çok tehlikeli bir alanda çıktığını belirterek "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışması sürüyor. Yangına 9 arazöz, 3 helikopter, 2 uçak ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık yarım hektarlık alandaki çam ağaçları zarar gördü." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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