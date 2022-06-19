Bu arada, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de Babalar Günü'nde huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde bazı çocukların göreve çıkmak için hazırlanan babalarına yardımcı olması da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Çocuklardan görev başındaki polis babalarına sürpriz ziyaret - Son Dakika

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