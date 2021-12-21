Adana'da DEAŞ operasyon: 13 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana'da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette olduğu Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği ve Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. TEM özel timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp baskın düzenlendi. Şahısların evine giren özel tim şüphelilere kelepçe takarak etkisizi hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)