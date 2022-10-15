Son dakika haberleri! Adana'da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Adana'da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti

15.10.2022 13:36
Son dakika haberleri! Adana'da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir fabrikada vincin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir fabrikada vincin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir fabrikanın yeni üretim hatlarının yapım işi sırasında vinç devrildi.

Bu sırada vincin sepetinde bulunan işçi Mustafa Kurt (19) yaklaşık 10 metreden zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana'da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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