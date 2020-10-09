Adana'da, hasarlı aracın sahibini sigorta şirketinden aradığı izlenimi vererek 13 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, kendisini sigorta şirketi personeli gibi tanıtıp bir kişiyi 13 bin lira dolandırdığı iddia edilen tutuksuz M.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.Y. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, geçen yıl 8 Ekim'de müşteki G.K'nin babasının bilmediği bir telefon numarasından arandığı, kendisini sigorta şirketi personeli olarak tanıtan şüphelinin, "perte çıkan" araçlarının servisten kendilerine teslim edilmesi için verdiği hesap numarasına 13 bin lira yatırılması gerektiğini söylediği belirtildi.

G.K'nin, 13 bin lirayı belirtilen banka hesabına göndermesine rağmen şüpheli M.Y'nin müşteki ile iletişimi kestiği iddianamede aktarıldı.

Dolandırdığı öne sürülen parayı bankadan çekmesi güvenlik kamerasında

İddianamede zanlının, hesabına arkadaşı tarafından para yatırıldığını, mağduru tanımadığını ve suç tarihinde bankaya gitmediğini iddia etmesine rağmen hesap hareketlerinden parayı G.K'nin gönderdiğinin ve M.Y'nin 13 bin lirayı şube veznesinden çektiğinin kamera kayıtlarıyla tespit edildiği yer aldı.

M.Y. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce komşum H.K'ye 35 bin lira borç verdim. Bu kişinin izini taşındıktan sonra kaybettim. Sonra H.K'yi tesadüfen gördüm. Kendisinden alacağımı istedim. H.K. benden banka hesap numaramı istedi. Bir süre sonra H.K. hesabıma para yatırdığını söyledi. Ben de hemen bu parayı çektim. Daha sonra da 5-6 kez bana değişik miktarlarda para geldi. Sonrasında H.K. ile bütün irtibatım kesildi. Ben müşteki G.K'yi tanımıyorum. Kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Suçlamaları reddediyorum." iddiasında bulundu.

Bankanın güvenlik kamerası kaydında, M.Y'nin şube veznesine gelip dolandırdığı ileri sürülen parayı çekmesi yer alıyor.