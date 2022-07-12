Son dakika haberleri... Adana'da düğünde bıçaklı ve silahlı kavga: 5 yaralı

Adana'da bir düğünde kız ve erkek tarafı arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Taraflar hastanede de kavgaya tutuşunca doktorlar polis gelene kadar kendilerini odaya kilitleyip müdahale etmedi. Polis hastanedeki kavgayı ayırdıktan sonra doktorlar yaralılara müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir düğün salonunda kız tarafı ve erkek tarafı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başladı. Kavgada 4 kişi bıçaklanırken 1 kişi de silahla yaralandı. Yaralılar yakınları tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine ve Adana Şehir Hastanesine getirildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesinde bulunan yaralılar ve yakınları birbirleriyle kavga etmeye başlayınca doktorlar müdahale etmeyip kendilerini odaya kilitledi. Hastane polisinin anonsu üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Yunus timleri ve asayiş ekipleri, hastanedeki kavgayı ayırırken 2 kişiyi gözaltına aldı. Doktorlar polislerin kavgayı ayırmasıyla yaralılara müdahale etti. Çevik Kuvvet Timleri ise olası bir saldırıya karşı hastanede güvenlik önlemi aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ADANA