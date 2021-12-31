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Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı

31.12.2021 05:54

Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı Adana'da müstakil evde çıkan yangından evinde mahsur kalan kişinin yardımına komşuları yetişti.

Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı

Adana'da müstakil evde çıkan yangından evinde mahsur kalan kişinin yardımına komşuları yetişti. Müstakil evin pencere demirini kesen komşuları mahsur kalan adamı kurtardı

ADANA - Adana'da müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangında mahsur kalan kişiyi komşuları pencerenin demirini keserek kurtardı. Kurtarılan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşurken aynı zamanda dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan H.R uyuduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklı evinde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelene kadar, H.R'in komşusu olan demir işi yapan bir kişi, demir makasıyla evin penceresini kesti. Ardından evin içerisinde mahsur kalan H.R'yi kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşurken aynı zamanda dumandan etkilenen H.R, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. H.R'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın neticesinde evde maddi hasar meydana geldi.

Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı
Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı
Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı
Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı
Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı
Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı
Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı
Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı
Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı

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İtfaiye, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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