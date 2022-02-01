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Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

01.02.2022 13:04

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşi ve ailesi ile tartıştıktan sonra oturduğu evi ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşi ve ailesi ile tartıştıktan sonra oturduğu evi ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tellidere Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın 6. katında oturan Ahmet K. ile karısı Pınar K. ile arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya Pınar K'nin ailesinin de katılmasıyla Ahmet K, 2 gün önce taşındıkları daireyi ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Üst kata da sıçrayan yangın kontrol altına alındı, her 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Ahmet K. ile karısının ailesi arasında olay yerinde arbede yaşandı.

Polis, Ahmet K'yi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

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İtfaiye, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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