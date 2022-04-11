Son dakika haberleri... Adana'da eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adana'da eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

11.04.2022 12:45
Son dakika haberleri... Adana'da eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Son dakika haber... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Onur Mahallesi'nde dün akşam bıçaklanarak öldürülen Elif İ'nin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Kadının naaşı, yakınları tarafından morgdan alınarak Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katil zanlısı Murat İ. polise teslim oldu.

Kucağında 3 aylık yeğeni varken bıçaklamış

Olay sırasında kucağında 3 aylık yeğeni olmasına rağmen eşinin Elif İ'ye bıçakla saldırdığı öğrenildi.

Kadının yardım istemesi üzerine kuzeni Feyyaz B'nin araya girmeye çalıştığı ancak şüphelinin onu da bıçakla tehdit ettiği belirtildi.

Merkez Seyhan ilçesinde Murat İ. dün akşam boşanma aşamasındaki eşi Elif İ'nin kaldığı Onur Mahallesi'ndeki kuzeninin evine gitmişti. Evde ikili arasındaki tartışma sırasında Murat İ, eşi Elif İ'yi bıçaklayıp kaçmıştı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Elif İ. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Adli Tıp, Otopsi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da eşinin bıçakla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika


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