Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangında biri 6 aylık bebek 3 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yangın çıktığını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yanan evin içerisinden yardım istendiğini fark edenler, ekipler gelene kadar duruma müdahale etti. Balyoz yardımıyla kapıyı kıran vatandaşlar alevlerin arasında kalan Barış Bahçe, Eda Karagüzel ve ismi belirtilmeyen 6 aylık bir bebeği bulunduğu yerden çıkarttı.

Vücutlarında kısmen yanıklar oluştuğu ve dumandan etkilendiği tespit edilen 3 yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu ev tamamen yandı.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışması sürüyor.