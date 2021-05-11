Son dakika haberleri: Adana'da evdeki eşyalarını sokağa atan alkollü kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evdeki eşyalarını sokağa atan alkollü kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyaz Evler Mahallesi'nde oturan M.T. alkol aldıktan sonra 10 katlı binanın 7. katından ev eşyalarını atmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir saatlik çabaya rağmen M.T'nin kapıyı açmamak için direnmesi üzerine bölgeye CAN-KUR personelini çağırdı. Olay yerine gelen CAN-KUR ekipleri, çelik kapıyı patlatarak eve girdi. Polislere mukavemet gösteren M.T. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.