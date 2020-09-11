Son dakika haberleri! Adana'da FETÖ'den yargılanan 6 sanıktan birine 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 6 sanıktan biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A, U.Ş, M.Y, M.B, G.Ü. ve M.A. ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık A.A'nın FETÖ/PDY'nin Adana il yapılanmasında okul müdürü olarak görev yapması, örgütsel nitelikli sohbet toplantıları düzenlemesi, FETÖ'nün ilçe imamına bağlı faaliyet yürütmesi, dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık A.A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Benim örgütsel bir konumum yoktur. Dosya kapsamındaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını belirterek beraatlarına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.