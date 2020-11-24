Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "küçük bölgecisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık H.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğunu, en son sözde "küçük bölgeci" olarak görev yaptığını, FETÖ'nün sohbet adı altında düzenlediği toplantılara katıldığını ve örgütsel faaliyetleri kapsamında "Kübra" kod adını kullandığını belirtti.

Savcı, H.G'nin biri kendi adına kayıtlı iki telefon hattı üzerinden ByLock kullandığının tespit edildiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatırdığının belirlendiğini bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

H.G. savunmasında, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı H.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.