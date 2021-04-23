ADANA'DA FETÖ OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

ADANA'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ev hapsi cezasına çarptırıldı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden askeri öğrencilerin, örgütün mahrem ağabeyleri tarafından sınavlara hazırlandığı, askeri mahrem yapılanmasındaki imamlar tarafından sürekli takip edildikleri ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında; örgüte finansal destek sağladıkları, sohbet toplantılarına katıldıkları ve mahrem imamlarla irtibatlı oldukları öne sürülen 8 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 21 Nisan günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen, 1'i İl Jandarma Komutanlığı'ndan ihraç edilen astsubay olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

ASKERİ OKULA HAZIRLAMIŞLAR

Askeri öğrencilerden Muhammed Esat K. (28), Muzaffer S. (26), Mücahit A. (25), Ahmet K. (25), İlyas K. (28) ile Ahmet D.?nin (25), ardışık arama yöntemiyle mahrem imamlarla irtibat kurdukları, sohbet toplantılarına katıldıkları öğrenildi. Gözaltındaki bu askeri öğrencilerin örgüt ağabeyleri tarafından sınav için yetiştirildikleri, örgütün askeri mahrem yapılanması içinde yer alan imamlar tarafından sürekli takip edildikleri öne sürüldü.

'GİZLİLİĞE BÜYÜK ÖNEM VERİYORDUK'

Emniyetteki sorgusunda itirafçı olup, örgütün kendisini yetiştirerek askeri okula girmesini sağladığını anlatan Mücahit A., 'Mahrem imamlar bizimle sürekli bağlantı halindeydi ve bizi takip ediyorlardı. Örgüt toplantılarında ve okulda gizliliğe büyük önem veriyorduk' dedi.

Ahmet D.?nin ise mahrem imamlar tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığını kabul ettiği, ifadesinde, 'Bizi askeri okul sınavlarına hazırladılar. Sınavı kazanıp, askeri liseye girdiğimizde de bizimle bağlantıyı kopartmayıp, mahrem ağabeyler aracılığıyla takiplerini sürdürdüler' dediği belirtildi.

Şüphelilerden Jandarma Astsubay Beşir A.?nın (27), bir süre önce Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndan ihraç edildiği, örgütün mahrem imamlarıyla ardışık arama yöntemiyle bağlantı kurduğu tespit edildi. Beşir A.?nın örgüte ait evlerde düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı ve diğer örgüt üyelerine ait 'ByLock' yazışmalarında adının geçtiği öne sürüldü.

Öğretmen Mustafa A.?nın ise daha önce kapatılan örgütün özel okullarında öğretmenlik yaptığı, kendisi gibi öğretmen eşinin de 'ByLock' kullanıcısı olması nedeniyle 2016 yılında cezaevine girdiği ve bir süre sonra da tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca Mustafa A.?nın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine BankAsya'ya para yatırdığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammed Esat K., Muzaffer S., Beşir A., tutuklandı, İlyas G. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı, Mücahit A., Ahmet K., Mustafa A. ile Ahmet D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.