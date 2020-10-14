Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski polise, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık R.Ç. ve avukatı katıldı.

R.Ç, savunmasında, Adana'da 2012'de FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Tüm bildiklerini emniyetteki ifadesinde ayrıntılı şekilde anlattığını belirten R.Ç, "Sohbet toplantılarında benden himmet adı altında para talep edildi. Fakat ben bunu kabul etmedim. 17-25 Aralık sürecinden sonra M.K. isimli kişi beni tekrar sohbet toplantılarına çağırdı. Bunu kabul etmedim ve yapıyla olan tüm bağımı kestim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği R.Ç'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirip sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.