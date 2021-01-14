Son dakika haberleri... Adana'da, FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan 3 sanıktan birine 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan 3 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.Ç. H.G. ve A.K. ile avukatları katıldı.

Sanık Y.Ç, savunmasında, tüm bildiklerini önceki aşamalarda anlattığını belirterek, "Yaptığım teşhis ve beyanlarım geçerli ve doğrudur. Bütün bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Y.Ç'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Y.Ç'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.