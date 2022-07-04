Son dakika haber: Adana'da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Adana'da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı

04.07.2022 09:00

Son dakika haberlerine göre Adana'da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındıADANA Adana'nın Aladağ ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan kontrol altına alındı.

Adana'da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA Adana'nın Aladağ ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızıldam mevkisinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kozan, Pozantı ve Karaisalı orman işletme müdürlüğü ekipleri 20 arazöz ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik yangının sarp arazide çıktığını belirterek ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındığını çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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Kaynak: İHA

Aladağ, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adana'da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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