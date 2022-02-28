Son dakika haberleri | Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

28.02.2022 09:58
Son dakika haberleri | Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 142 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Adana'da geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 142 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 21-27 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 142 zanlı gözaltına alındı, 30 kilo 122 gram esrar, 15 gram eroin, 32 kök kenevir, 780 gram sentetik uyuşturucu, 739 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 640 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 126'sı serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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