Son dakika haberleri: Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında (3) - Son Dakika

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Adana'da plastik atık geri dönüşüm deposunda, dün saat 15.00'te çıkan ve 12 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangın, tamamen söndürüldü.Yangın, 26 saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürülürken, itfaiye ekiplerinin depo yakınlarında önlem amaçlı bir arazöz bekleteceği bildirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.