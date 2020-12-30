Son dakika haberleri... Adana'da hareketli gece; Onlar kaçtı, polis yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da hareketli gece; Onlar kaçtı, polis yakaladı

30.12.2020 09:29
Son dakika haberleri... Adana'da hareketli gece; Onlar kaçtı, polis yakaladı, System.String[]

Son dakika haberleri... ADANA'da iki otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması nedeniyle hareketli gece yaşandı.

ADANA'da iki otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması nedeniyle hareketli gece yaşandı. Otomobillerden biri kaza yapınca çevresinde yapılan aramada iki poşet halinde uyuşturucu bulan polis, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Diğer olayda ise yine polisten kaçarken yakalanan ve alkollü olduğu saptanan otomobil sürücüsü ile yanındaki akrabasına para cezası uygulandı.

Saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde devriye görevinde bulanan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 AFT 092 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzargahlarında önlem alındı.

UYUŞTURUCUYU SOKAĞA ATTILARBirkaç kilometre kaçan otomobil sürücüsü, İbo Osman Caddesi'nden 70082 Sokak'a dönmek isterken kaldırıma çıkıp, kaza yaptı. Otomobilin etrafını saran ekipler, otomobildeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Polislerin aracın çevresinde yaptığı incelemede ise şüphelilerin attığı düşünülen iki poşet içerisinde uyuşturucu bulundu. Polis aracına bindirilen 3 şüpheli, kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırdı. İsimleri öğrenilemeyen araç sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.  POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTIKaza yapan araçta arama yapan ekipler, bu sırada 70082 Sokak'ta 01 AFZ 442 plakalı otomobilin bekleme yaptığını fark etti. Otomobilin yanına giden polisler, içerisinde bulunan 2 kişinin araçtan çıkmasını istedi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Birkaç yüz metre kaçabilen otomobil sürücüsü ve yanındaki dayısı, kaza yerinde çalışma yapan polislerin önüne çıkınca kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsü Osman Uğur Ö.'nün yapılan alkol muayenesinde ise 2,01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Osman Uğur Ö.'nün alkollü olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Her iki otomobilin sürücüsüne hem trafik, hem de koronavirüs tedbirlerini ihlalden, 3 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan para cezası uygulandı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da hareketli gece; Onlar kaçtı, polis yakaladı - Son Dakika


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