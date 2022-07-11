Adana'da acil serviste hasta yakınları taşkınlık çıkardı

ADANA'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne trafik kazasından getirilen bir hastanın yakınları, hastalarıyla ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste taşkınlık çıkarıp, çevreye zarar verdi. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başladığı, sosyal medyada yer alan 'Acil Servisi'n basıldığı' tanımlamasının doğru olmadığı belirtilerek, "Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek isteklerini belirtmişlerdir. Acil Servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir" denildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında acil servise ambulansla trafik kazasından bir hasta getirildi. Hastanın ilk değerlendirmesinin yapılmasının ve muayenesinin ardından, kaydının yapılması aşamasında yakınları, hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkardı ve acil servise zarar verdi. Görevi başındaki hekimlere, hasta yakınları tarafından sözlü tehditte bulunuldu. Hastaya gerekli tıbbi müdahale yapıldı ve bir üst merkeze sevki gerçekleştirildi.