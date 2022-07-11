Adana'da acil serviste hasta yakınları taşkınlık çıkardı - Son Dakika
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Adana'da acil serviste hasta yakınları taşkınlık çıkardı

11.07.2022 09:39
Adana'da acil serviste hasta yakınları taşkınlık çıkardı

ADANA'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne trafik kazasından getirilen bir hastanın yakınları, hastalarıyla ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste taşkınlık çıkarıp, çevreye zarar verdi.

ADANA'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne trafik kazasından getirilen bir hastanın yakınları, hastalarıyla ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste taşkınlık çıkarıp, çevreye zarar verdi. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başladığı,  sosyal medyada yer alan 'Acil Servisi'n basıldığı' tanımlamasının doğru olmadığı belirtilerek, "Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek isteklerini belirtmişlerdir. Acil Servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir" denildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında acil servise ambulansla trafik kazasından bir hasta getirildi. Hastanın ilk değerlendirmesinin yapılmasının ve muayenesinin ardından, kaydının yapılması aşamasında yakınları, hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla  taşkınlık çıkardı ve acil servise zarar verdi. Görevi başındaki hekimlere, hasta yakınları tarafından sözlü tehditte bulunuldu. Hastaya gerekli tıbbi müdahale yapıldı ve bir üst merkeze sevki gerçekleştirildi.

'ACİL SERVİSİN BASILMASI DOĞRU DEĞİLDİR' Başhekimlik, açıklamasında olay hakkında gerekli idari soruşturmanın başlatıldığını, adli makamlar ve emniyetle irtibata geçildiğini kaydedilerek şöyle denildi: "Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek isteklerini belirtmişlerdir. Acil Servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir. Vuku bulan olay, sosyal medyada 'Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı' şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır, fakat bunun 'acil servisin basılması' şeklinde tanımlanması yukarıdan anlaşılacağı gibi doğru değildir. Haberlerdeki 'acil servisin hizmet vermediği' yorumu da gerçek dışıdır. Sağlıkta şiddet olayı haberlerinin, en küçük bir çarpıtmaya tahammülü olmayan bir konuda yapılan haberler olduğuna inanıyoruz. Haber dili, ne suça eğilimi olanlar açısından 'suçun kolaylığı' anlamına hizmet etmeli ne de sağlık çalışanları ve toplumun sorunun aşılacağına olan inancına zarar vermelidir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da acil serviste hasta yakınları taşkınlık çıkardı - Son Dakika

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