Son dakika haberleri! Adana'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi 'nde iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var