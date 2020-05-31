Son dakika haberleri! Adana'da husumetliler çatıştı: 2 yaralı - Son Dakika

ADANA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49002 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. 2 kişi kanlar içinde yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.