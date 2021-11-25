Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, imam nikahıyla birlikte yaşayan ancak bir süre önce ayrılan çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen imam nikahlı çift bir süre önce ayrıldı.
Çeyiz alma sırasında iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kız tarafının çeyizi yüklediği otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlendi.
Olayla ilgili birçok kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika