Son dakika haberleri: Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Bulvarı'nda 2 grup henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kavgaya müdahale eden polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 tabanca, 2 boş kovan ve bıçak ele geçirildi.
Kaynak: AA
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