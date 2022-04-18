Son dakika haberleri: Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

18.04.2022 22:57
Son dakika haberleri: Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Bulvarı'nda 2 grup henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 tabanca, 2 boş kovan ve bıçak ele geçirildi.

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Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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