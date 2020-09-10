Son dakika haberleri! ADANA'DA İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

ADANA'da dar sokak üzerinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürülürken, hasara yol açan yangında yaralanan olmadı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi 34004 Sokak'taki Metin Bohçacı'ya ait iki katlı müstakil evde çıktı. Gece evi saran dumana uyanan Metin Bohçacı, çocukları ile gelinini uyandırıp, kendilerini dışarıya attı. İtfaiyeye haber veren bohçacı komşularından da yardım istedi. Sokağa dökülen Bohçacı'nın komşuları, alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi, dar sokak üzerindeki evde çıkan yangına müdahale etti. Sokağa çıkan vatandaşlar da itfaiye ekibinin çalışmasını korku ve endişe ile izledi.

İtfaiye ekiplerinin, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürdüğü yangın, müstakil evde hasara yol açtı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekibinın yaptığı araştırmada, yangının elektrik kontağından çıktığını saptadı. Yangında yaralanan ya da ölen olmazken, çalışmaların ardından sokak sakinleri evlerine döndü.