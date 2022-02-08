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Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı - Son Dakika

Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı

08.02.2022 12:38

Gelen son dakika haberine göre Adana'da iki kişi, sokakta motosikletle takip ettikleri genç kadını, sığındığı evde silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Adana'da iki kişi, sokakta motosikletle takip ettikleri genç kadını, sığındığı evde silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Elif E. (22), sokakta yürüdüğü sırada motosikletli iki kişi tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı.

Şüpheliler motosikletle genç kadını bir süre kovaladı.

Yakındaki bir müstakil eve sığınan Elif E'nin arkasından içeriye giren iki zanlıdan biri tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu Elif E. yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç kadın, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı
Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı
Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı
Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı
Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı
Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı

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Yeşilyurt, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İki kişi motosikletle takip ettikleri genç kadını sığındığı evde silahla yaraladı - Son Dakika
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