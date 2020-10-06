Son dakika haberleri: Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 63 K 2015 plakalı otomobil ile 01 R 9652 plakalı otomobil İmamoğlu- Aladağ yolunda çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Salih Çiçek ve Durmuş Ali Mantaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Süleyman Şahin ile Süleyman Boyraz ise ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çiçek ve Mantaş'ın cesetleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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