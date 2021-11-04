Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Su'nun kız arkadaşı D.Ç. ile olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen M.Ç. (28), L.A. (20), M.G. (29) ve E.S'yi (32) gözaltına aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Su, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika › Güncel › Bir kişinin ikinci kattan düşüp ölmesiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu

"Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış