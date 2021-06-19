Son dakika haberleri! Adana'da inşaatın 8. katından zemine düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde, inşaat işçisi Kapukaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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