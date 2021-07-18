Son dakika haberleri! Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, F.K'ye, Çınarlı Mahallesi'ndeki iş yerinin önündeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.

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