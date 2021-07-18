Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.K'ye, Çınarlı Mahallesi'ndeki iş yerinin önündeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.
Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralanan F.K, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika