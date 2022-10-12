Son dakika haberleri! Adana'da işçi servisi devrildi: 2'si ağır 16 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Adana'da işçi servisi devrildi: 2'si ağır 16 yaralı

12.10.2022 09:13
Son dakika haberleri! Adana'da işçi servisi devrildi: 2'si ağır 16 yaralı

Son dakika haberi: ADANA'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesiyle 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

ADANA'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesiyle 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki 01 S 2536 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Sarıçam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana'da işçi servisi devrildi: 2'si ağır 16 yaralı - Son Dakika

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